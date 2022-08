Im Ortsvorstand der Grünen in Biberbach gibt es neue Gesichter

Wahlen führen zu Veränderungen im Vorstand. Was die Partei in nächster Zeit in Biberbach plant.

Eine Rochade und neue Gesichter gibt es im neu gewählten Ortsvorstand der Biberbacher Grünen. Als Sprecherin (Ortsvorsitzende) wiedergewählt wurde Birgit Gruber-Ipfling aus Biberbach. Ihr zur Seite steht nun als gleichberechtigter Sprecher Gemeinderat Jürgen Scharrer aus Affaltern; Herbert Quis aus Markt übernimmt das Amt des Schriftführers. Als Beisitzer wurden neu gewählt Michaela Leinweber aus Affaltern und Marcel Leix aus Biberbach.

Den Ortsverband von Bündnis 90/die Grünen gibt es seit zweieinhalb Jahren. Er stellt zwei Gemeinderäte. Reinhard Stuhler und Jürgen Scharrer beklagten in einem Bericht über ihre bisherige Arbeit im Marktgemeinderat, dass von Beginn an viele ihrer Anträge von der Gemeinderatsmehrheit abgelehnt worden seien. Beispielhaft nannte Scharrer die Anträge auf rein mechanische Bekämpfung des Eichenprozessionsspinners ohne Spritzmittel und die Verankerung einer regelmäßigen Bürger-Frage-Viertelstunde in den Gemeinderatssitzungen. Solche Bürgerfragen seien – in unterschiedlicher Weise – etwa in Meitingen und in Aystetten möglich. Zustimmung im Gemeinderat gab es aber für den Grünen-Antrag, keine reinen Steingärten in der Marktgemeinde mehr zuzulassen.

Die Veranstaltungen planen die Grünen in Biberbach

Nachdem die Corona-Beschränkungen weitgehend weggefallen sind, plant der Ortsverband auch wieder inhaltliche Veranstaltungen. Zum einen soll es eine Waldbegehung mit einem Förster geben, außerdem eine Informationsveranstaltung über Waldkindergärten.

In den vergangenen zweieinhalb Jahren hätten sich mehrere Mitglieder der Grünen zusammen mit anderen Bürgerinnen und Bürgerin der Initiative freier Burgblick in Markt engagiert. Dank der gemeinsamen Anstrengungen vieler seien inzwischen die verschiedenen Bauanträge zurückgezogen worden. Auch die Entscheidungen des Verwaltungsgerichtes seien ganz im Sinn der Initiative ausgefallen, so Herbert Quis, der bisher Sprecherkollege von Gruber-Ipfling bei den Biberbacher Grünen war. (AZ)