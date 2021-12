Rekordverdächtig: Als ein Biberbacher bundesweit Schlagzeilen machte

Plus Mit einem Hattrick innerhalb von sieben Minuten glich Christian Bentele 1994 einen 0:3-Rückstand aus. Doch das war nicht alles, was rekordverdächtig erschien.

Der Fußball schreibt oft die erstaunlichsten Geschichten. Für eine aufsehenerregende Story sorgten im August 1994, vor mehr als 27 Jahren, Christian Bestle vom damaligen Bezirksligisten SC Biberbach, dem in einem Spiel innerhalb von sieben Minuten ein lupenreiner Hattrick gelang. Doch das war es nicht allein, was den Kicker aus dem Schmuttertal damals bundesweit durch den Blätterwald rauschen ließ.