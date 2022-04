Schwarzbau aus Versehen? Bauvorhaben sorgen für Debatten

Biberbachs Gemeinderat befasst sich mit umstrittenen Bauvorhaben. Im Ortsteil Markt hatte ein Hausbesitzer eine böse Überraschung erlebt.

Böse Überraschung für einen Hausbesitzer im Biberbacher Ortsteil Markt: Das Landratsamt Augsburg hatte ihm mitgeteilt, dass er anstelle des alten Hauses, das dort seit Langem stand, kein neues Gebäude errichten könne. Das Haus habe sich nämlich im Außenbereich befunden. Diese Nachricht kam für die Gemeinde ebenso überraschend wie für den Bauherrn.

Mit einer sogenannten Einbeziehungssatzung könne man die Situation in Ordnung bringen, so die Biberbacher Verwaltung. Doch ganz so glatt lief die Sache in der jüngsten Gemeinderatssitzung nicht. „Keinesfalls“ werde sie der Einbeziehungssatzung für das Grundstück zustimmen, war Edith Neidlinger (UFB) verärgert über die dort bereits geschaffenen Tatsachen. Ein Schwimmbad und eine Terrasse seien ohne Baurecht gebaut, alte Bäume gefällt worden. „Das ist doch eine Farce“, so Neidlinger.

Es sei nur geschehen, was erlaubt gewesen wäre, wenn das Baurecht, wie von allen Beteiligten angenommen, bestanden hätte, so Bürgermeister Wolfgang Jarasch. Der Marktgemeinderat stimmte mehrheitlich zu.

Gemeinderat Biberbach: Renovierungen, Parkplätze, Bauvorhaben

Ein „Gschmäckle“ haben die Anträge rund um ein Grundstück an der Schloßstraße in Markt, fand Gemeinderat Franz Bayer (CSU). Beantragt wurde die Genehmigung für den Neubau eines Doppelhauses. Die beabsichtigte Aufteilung des Areals in fünf Einzelgrundstücke warf Fragen nach den weiteren Plänen des Investors auf. So sollen auf einem der separaten Grundstücke nur Parkflächen entstehen. Was mit einem denkmalgeschützten Bestandsgebäude geschehen soll, ist unklar. Eine Renovierung stand im Raum, ist aber nicht bestätigt. „Lässt man das nun einfach verfallen?“, war auch für Jürgen Scharrer (Grüne) die Vorgehensweise des Investors unklar. Den Bauantrag und Antrag auf Grundstücksteilung lehnte der Marktgemeinderat mit der Begründung ab, dass die Erschließung in dieser Konstellation nicht mehr für alle Grundstücke gesichert sei.

