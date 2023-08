So sieht die Zukunft der Musikschule in Biberbach aus

Plus Die Musikschule ist ein halbes Jahrhundert alt und hat 500 Schülerinnen und Schüler. Jetzt gibt es eine wichtige Änderung in der Organisation.

Eltern-Kind-Musik ab dem 6. Lebensmonat, musikalische Früherziehung, Zauberharfenkurse für Erwachsene – dazu noch mehr als ein Dutzend Ensembles. Die Musikschule Biberbach bietet Musik in zahlreichen Spielarten.

Seit nunmehr einem halben Jahrhundert werden dort die Stimmbänder trainiert, Akkorde angeschlagen und Violinensaiten zum Schwingen gebracht. Doch ab dem kommenden Schuljahr tritt eine Neuerung auf den Plan: Die langjährige musikalische Leiterin Carolin Sandmair erhält Verstärkung an ihrer Seite und wird zukünftig gemeinsam mit Maria Wegner die musikalische Leitung der Organisation übernehmen, welche mittlerweile rund 500 Musikschüler verzeichnen kann.