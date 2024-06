So viel kostet das Hochwasser die Gemeinde Biberbach

Plus Biberbach bespricht die Schäden der Hochwasserkatastrophe. Das Feuerwehrfahrzeug von Eisenbrechtshofen hat zum Beispiel einen Motorschaden.

Die Hochwasserkatastrophe ist fast einen Monat her. Jetzt müssen sich die Gemeinden um das Ausmaß des Schadens kümmern. Biberbach war einer der schwerer betroffenen Gebiete. „Unsere Schäden betiteln wir bei ungefähr 400.000 Euro“, sagt Bürgermeister Wolfgang Jarasch im Gemeinderat.

Darin zusammengefasst sind die Kosten für Verdienstausfälle, Reisekosten, Verpflegung, Ersatzbeschaffungen, Instandsetzung der Infrastruktur wie Wege, Straßen und Brücken und Gebäudeschäden. „Wir versuchen einen Teil über Versicherung und Katastrophenschutz ersetzt zu bekommen“, so Jarasch. Bauliche und Infrastrukutur-Schäden werden jedoch nicht von der Katastrophenhilfe getragen, diese bleiben komplett beim Markt Biberbach.