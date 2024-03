Biberbach

vor 31 Min.

So viele bunte Eier hat ein Vogelzüchter aus Biberbach

Plus Osterzeit ist Eierzeit. Während die einen Eier ausblasen, anmalen und verzieren, hat Familie Martin das ganze Jahr über kunterbunte Eier.

Von Diana Dontsul

Man kann nicht Ostern sagen ohne gleich an Ostereier zu denken. Doch man muss nicht gleich die Eierfarben rausholen, um schöne bunte Eier zu bekommen. Es gibt viele Rassen von Hühnern, die von Natur aus farbige Eier legen, wie zum Beispiel olivgrüne oder schokobraune, und sogar blaue. Solche Hühner findet man bei Franz Martin und Hildegard Schwitz-Martin in Biberbach.

Hier muss man gar nicht mehr färben. Diese Hühner legen bunte Eier. Foto: Marcus Merk

Franz Martin züchtet mit seiner Frau verschiedene Hühnerrassen. Seit 1971 ist er im Rassegeflügelzuchtverein und mittlerweile im Vorstand des Geflügelzuchtvereins Zusmarshausen. "Ich hab als Jugendlicher angefangen mit Taubenzüchten, Ausstellen, und das hat sich dann so weiter entwickelt", erzählt Martin über seine Anfänge mit der Geflügelzucht. Jetzt halten sie, neben ihren Rassehühnern, La Fléche, Marans, Araucana und Bresse Gauloise, verschiedene Arten von Sittichen, Kanarienvögeln, Zebrafinken, Fasanen und Brieftauben bei sich im Garten. Dabei sind die bunten Eier das Hobby von Schwitz-Martin. Sie züchte die Hühner so, dass die Eier verschiedene Farben erhalten. Martins Rasse ist das La Fléche, eine hier in Deutschland seltene und vom Aussterben bedrohte Art, da es aktuell nur zwölf Züchter in ganz Deutschland gibt. "Aus denen ist auch das Augsburger Huhn rausgezüchtet worden", erklärt der Züchter. Beim Züchten existieren Moderassen - meist die neuen Rassen mit neuen Farbschlägen - für die sich immer Züchter finden, so Martin. Alte Rassen sind daher oft gefährdet.

