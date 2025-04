Spaziergänger erwischt Dieseldieb bei Biberbach

Auf frischer Tat erwischt worden ist ein Dieseldieb bei Biberbach. Laut Polizei beobachtete ein Spaziergänger den Mann am Samstagabend gegen 22.45 Uhr im Bereich des Wasserwerkes in Eisenbrechtshofen. Der Spaziergänger beobachtete den Mann der sich offenbar verdächtig verhielt, und rief die Polizei. Die stellte fest, dass der Täter dabei war, Diesel aus mehreren Tanks am Wasserwerk abzupumpen. Zunächst konnte er offenbar fliehen. Allerdings las er sein Fahrzeug zurück, wodurch die Polizei schließlich festellen konnte, dass es sich bei dem Dieseldieb um einen 62-jährigen handelte. (kinp)

