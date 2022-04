Biberbach

Unbekannte versuchen in Biberbach in Dorfladen einzubrechen

Unbekannte haben versucht, in den Dorfladen am Marktplatz in Biberbach einzubrechen. Passiert ist die Tat in der Nacht von Samstag auf Sonntag. Die Täter versuchten laut Polizei, die Stahltür zum Lagerraum des Dorfladens aufzuhebeln. Dies gelang ihnen aber nicht. Die Unbekannten hinterließen an der Tür einen Schaden von rund 2000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Gersthofen unter der Telefonnummer 0821/323-1810 entgegen. (thia)

