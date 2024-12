Der Opferstock in der St.-Jakobuskirche in Biberbach ist aufgebrochen worden. Wie die Polizei berichtet, ereignete sich die Tat bereits zwischen dem 2. Dezember und Montag. Viel zu holen war offenbar nicht. Entwendet wurde laut Polizei Kleingeld im mittleren zweistelligen Bereich. Der Sachschaden am Opferstock ist noch nicht bekannt. Die Polizei ermittelt. (kinp)

