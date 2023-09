Viele Besucher schlendern über den Heilig Kreuz Markt in Biberbach

Töpferwaren , Mode und allerlei Leckerbissen – die Raiffeisenstraße in Biberbach verwandelte sich wieder in einen großen Markt. Das hat eine lange Tradition.

Er ist Tradition – der Heilig-Kreuz-Markt am ersten Sonntag im September. Viele Besucher schlenderten bereits in den Vormittagsstunden durch die Marktstraße. 80 Fieranten boten in der Raiffeisenstraße ihre Waren an. Darunter waren praktische Dinge für den Haushalt, aber auch Dekoratives wie Töpferwaren oder Kunst. Für Modebewusste gab es schicke Taschen, Gürtel, Schmuck und Portemonnaies. Auf dem Feuerwehrplatz stand für die Kinder ein Karussell, eine Hüpfburg mit Rutsche und für die Geschicklichkeit stand „Entenangeln“ auf dem Plan.

Breites Angebot auf dem Markt in Biberbach

Gesundheitsbewusste Menschen konnten sich über ein umfassendes Angebot verschiedener Teesorten, über Bienen- und Dinkelprodukte und Naturheilmittel freuen. Selbstverständlich war auch bestens für das leibliche Wohl aller Marktbesucher gesorgt. Bereits am Samstagabend begann das „Schwäbische Spezialitätenfest“ in der Festhalle Hitzler. Seit über 25 Jahren bewirten Mitglieder des Blasorchesters dort ihre Gäste mit Schwäbischer Hochzeitssuppe oder Krautspätzle. Selbstverständlich gab es auch Musik dazu.

10 Bilder Der Heilig Kreuz Markt in Biberbach in Bildern Foto: Marcus Merk

Das Angebot konnte auch am Marktsonntag genutzt werden. Der Sportverein bot in seinem Zelt auf dem Heilig-Kreuz-Markt am Sonntagvormittag ein Weißwurstfrühstück an, später einen Mittagstisch, Kaffee und Kuchen. Die Freiwillige Feuerwehr Eisenbrechtshofen war mit einer Weizenbar auf dem Markt vertreten.

Auch ein Flohmarkt lockt viele Besucher

Auf einem Flohmarkt durften die Schätze aus geleerten Dachböden und Kellern verkauft werden. Marktreferent Alexander Storr freute sich über die vielen Gäste, die an diesem Spätsommer-Sonntag den Weg nach Biberbach auf den Heilig-Kreuz-Markt fanden. Im Hof der Begegnungsstätte feierte der Fischereiverein sein 40. Jubiläum und erfreute mit regionalen Fischspezialitäten. Auch der Dorfladen mit dem Café Sonntag hatte geöffnet und hieß Besucherinnen und Besucher willkommen.

Außerdem lud die Freiwillige Feuerwehr Biberbach am Marktsonntag zu ihrem Tag der offenen Tür. Auf dem ganztägigen Programm standen Schauübungen zur Technischen Hilfeleistung (THL), eine Schauübung zu einer Fettbrandexplosion oder eine Schauübung „Brandeinsatz“. Die Angebotspalette auf dem Heilig-Kreuz-Markt in Biberbach war vielseitig, informativ und unterhaltsam.