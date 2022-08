Biberbach

10:22 Uhr

Vorfahrtsfehler führt in Biberbach zu Unfall mit hohem Sachschaden

Ein kleiner Moment der Unaufmerksamkeit hat am Dienstag in Biberbach zu einem Unfall mit erheblichem Sachschaden geführt.

Ein kleiner Moment der Unaufmerksamkeit hat am Dienstag in Biberbach zu einem Unfall mit erheblichem Sachschaden geführt. Ein 60-jähriger Autofahrer kam gegen 5.50 Uhr aus der Fuggerstraße und wollte die Raiffeisenstraße geradeaus in Richtung Sebastian-Kneipp-Straße queren. Dabei nahm er laut Polizei allerdings einem 66-Jährigen, der auf der Raiffeisenstraße ortseinwärts fuhr, die Vorfahrt. Beim Zusammenstoß beider Fahrzeuge entstand ein Gesamtschaden von rund 20.000 Euro. (thia)

