Biberbach

vor 17 Min.

Warum Biberbach die Schulsozialarbeit ausbauen muss

Plus Von wegen heile Welt auf dem Land: Biberbach muss in die Sozialarbeit an der örtlichen Grundschule investieren. Wie viel die Gemeinde dafür ausgeben will.

Von Sonja Diller

Keinen Zweifel am Sinn und der Notwendigkeit von Jugendsozialarbeit an der Schule hatte der Marktgemeinderat Biberbach. In seiner jüngsten Sitzung beschloss er die Erhöhung der Einsatzzeiten von zehn auf 14 Wochenstunden.

