Was braucht das Huhn? Ein Züchter klärt auf

Hühner beim Auslauf im Garten von Franz Martin in Biberbach.

Plus Von den Kosten bis hin zur richtigen Rasse: Der Geflügelzuchtverein Zusmarshausen gibt Tipps rund um die Hühnerhaltung.

Von Diana Dontsul

Die private Hühnerhaltung und der damit verbundene Selbstversorgungsaspekt zieht immer mehr Interessenten an. Doch wie bei jedem Tier, das man sich zulegt, muss man auch bei der Haltung von Hühnern auf Regeln und Vorschriften achten, bevor man sich der Herausforderung annimmt. "Das sind so Sachen, bei denen ich sag, sowas muss ich weitergeben", sagt Franz Martin, Hobbyzüchter aus Biberbach. Deswegen veranstaltet der Geflügelzuchtverein Zusmarshausen am Sonntag ab 10 Uhr im Vereinsheim eine Infoveranstaltung für alle Hühnerbesitzer und solche, die es noch werden wollen. Vorab gibt Franz Martin, Erster Vorsitzender des Vereins, schon mal ein paar Tipps preis.

Vogelzüchter Franz Martin mit seinem Wiesenteufel, einem La Fleché. Foto: Marcus Merk

Auch mit einem kleinen Garten ist Hühnerhaltung möglich

Besonders wichtig findet er, die Interessenten über die rechtlichen und gesundheitlichen Vorschriften aufzuklären. Vor allem das Impfen und die damit zusammenhängenden Kosten kämen für viele überraschend, so Martin. "Der Hobbyhalter ist verpflichtet gegen die Newcastle-Krankheit zu impfen. Das Veterinäramt verlangt alle sechs Wochen eine Impfung und mindestens vier mal im Jahr eine Bestandsbesichtigung vom Tierarzt", erklärt er. Das kann je nach Tierarzt kostspielig werden.

