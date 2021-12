Personalmangel: Biberbach kann neue Gebühren nicht festsetzen

Plus Seit Jahresbeginn sind Wasser und Abwasser in Biberbach teurer. Doch um wieviel genau, ist unbekannt. Denn der Berechnungsvorgang zieht sich offenbar hin.

Beim Markt Biberbach ist die dünne Personaldecke dafür verantwortlich, dass Projekte nicht so vorankommen wie sie es sollten. Das kam bei der jüngsten Sitzung des Marktgemeinderates immer wieder zur Sprache. Nun habe zu allem Überfluss noch eine Kraft die Verwaltung verlassen und eine ausgeschriebene Stelle für das Bürgerbüro sei noch nicht besetzt.