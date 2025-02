Witz, Tanz und jede Menge Musik für alle Närrinnen und Narren der Musikschule Biberbach

Wenn Super Mario am Schlagzeug sitzt, Hermine Granger das Publikum mit ihrer Blockflöte verzaubert, die Musiker Witze zum Besten geben und eine übergroße Banane durch den Konzertsaal flitzt, dann kann das nur das Faschingskonzert an der Musikschule Biberbach sein. Maria Wegner, eine der musikalischen Leiterinnen leitete einen Warm-Up-Tanz an und stimmte damit das Publikum auf das bunte Treiben ein. Nebst einem Flötenensemble waren viele bunt verkleidete Musikerinnen und Musiker an Schlagzeug, Gitarre, Klavier und Blockflöte zu hören. Die Freude war riesig, als die neu gegründete Hip-Hop-Tanzgruppe unter Leitung von Johannes Kratzer ihren ersten Auftritt absolvierte und dafür eine Menge Applaus erntete. Zum krönenden Abschluss heizte die Band „FiveLive“ (Leitung: Andreas Traub) den Zuhörenden noch einmal so richtig ein, bevor die mit Süßigkeiten dekorierte Bühne geplündert werden durfte.

