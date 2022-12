Biberbach

Wohnen für Generationen: Pläne für Millionenprojekt werden konkret

Eine ganze Siedlung mit Wohnungen, Kita und Altenheim soll in Biberbach entstehen.

Plus Altenheim, Kita und viele Wohnungen: Die Augsburger Stiftung "Herz zeigen" geht in Biberbach ein großes Vorhaben an. Das ist genau geplant.

Von Sonja Diller

Darum beneiden Biberbach viele: Die Augsburger Stiftung "Herz zeigen" wird in der Marktgemeinde ein Großprojekt für generationenübergreifendes, inklusives Wohnen und Leben realisieren. Dazu gehören ein Seniorenheim mit Tagespflege und eine Kindertagesstätte mit drei Gruppen.

