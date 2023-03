Biberbach

vor 17 Min.

Der Biberbacher Dorfladen wird zum Fall fürs Gericht

Plus Der beliebte Dorfladen am Biberbacher Marktplatz sorgt für Ärger. Eine Richterin nahm die Sache bereits in Augenschein.

Von Sonja Diller

Dorfladen-Projekte machen oft Schlagzeilen, weil in den Geschäften zu wenig los ist und sich die Sache nicht rechnet. In Biberbach sorgt nun das Gegenteil für Ärger. Zwei Nachbarn des Dorfladens im Zentrum von Biberbach klagen gegen das Landratsamt Augsburg, da dort die Baugenehmigung für das Projekt erteilt wurde. Darüber informierte Bürgermeister Wolfgang Jarasch in öffentlicher Sitzung des Marktgemeinderates. Das Haus der Kläger liegt direkt neben dem beliebten Dorfladen, in dessen Obergeschoss ein Pflegedienst mit Tagespflege betrieben wird.

