Die Biberbacher Apotheke am Rathaus schließt

Bis Ende des Jahres wollte Peter Niemann die Apotheke am Rathaus in Biberbach noch weiterführen. Doch dann entschied er sich, dass am kommenden Dienstag, 30. September, Schluss sein soll. Ausgerechnet an seinem 77. Geburtstag.

Cordula Homann Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

86485 Biberbach Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Apotheke Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis