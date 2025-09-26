Icon Menü
Biberbachs Apotheke am Rathaus schließt, weil Peter Niemann keinen Nachfolger gefunden hat.

Biberbach

Die Biberbacher Apotheke am Rathaus schließt

Zum letzten Mal hat die Biberbacher Apotheke am Dienstag geöffnet. Apotheker Peter Niemann fällt der Abschied schwer.
Von Cordula Homann
    Die Biberbacher Apotheke am Rathaus schließt. Links im Hintergrund das Rathaus.
    Die Biberbacher Apotheke am Rathaus schließt. Links im Hintergrund das Rathaus. Foto: Cordula Homann

    Bis Ende des Jahres wollte Peter Niemann die Apotheke am Rathaus in Biberbach noch weiterführen. Doch dann entschied er sich, dass am kommenden Dienstag, 30. September, Schluss sein soll. Ausgerechnet an seinem 77. Geburtstag.

