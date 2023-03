100 bayerische Bienenzüchter sprechen in Biburg über die Zukunft ihrer Völker

In Bienenvölkern herrscht Basisdemokratie mit Königin. Die lebt mit vielen Drohnen. Genau das macht die Zucht schwierig, wurde beim bayerischen Züchtertag deutlich.

Womit beschäftigen sich eigentlich Bienenzüchter? Antworten gab es beim Bayerischen Bienenzüchtertag, der diesmal in Biburg stattfand. Denn auch wenn es für den Laien so scheint, als ob Bienen sich einfach in einem zwei bis drei Kilometer großen Radius unkontrolliert um ihr Zuhause bewegen, ist es doch möglich, positive Eigenschaften immer wieder durch Auslese gezielt zu fördern, um so etwa Völker zu haben, die besonders widerstandsfähig gegenüber Krankheiten sind. Rund 100 Züchterinnen und Züchter sowie Vertreter aus Politik und Wissenschaft waren zum Austausch in Biburg zusammengekommen.

So hob Andreas Becker vom Staatsministerium für Landwirtschaft zu Beginn besonders hervor, dass Imker und Imkerinnen Naturschützer sind und sich um das Wohl der Bienen stets im Zusammenspiel von Natur und Landwirtschaft sorgen. Zuchtobmann für Bayern, Rüdiger Wintersberger, griff das dann gleich in seiner Begrüßungsansprache auf und gab eine klare Aufforderung an alle Anwesenden mit auf den Weg: „Geht raus und redet mit den Gemeinden und Menschen vor Ort! Erzählt allen von unserer Arbeit mit den Bienen in der Natur.“ Deshalb wird es auch 2023 weiter einen runden Tisch mit Vertretern und Vertreterinnen der Landwirtschaft und Imkern geben, an dem konstruktiv zu Diskussionsthemen wie Pflanzenschutzmitteln zusammengearbeitet wird, wie Stefan Spiegl, Landesvorsitzender der Imker in Bayern, betonte. Im Mai soll der Neubau des Forschungszentrums, Institut für Bienenkunde (IBI), in Veitshöchheim eingeweiht werden.

Es kommt bei der Zucht auf die positiven Eigenschaften der Königinnen an

Also womit genau beschäftigen sich diese Züchter nun? Vorab muss man dazu natürlich wissen, dass in einem Bienenvolk lediglich die Königin Eier legt und damit für Nachkommen sorgt. Alle anderen weiblichen Bienen in einem Volk haben nur verkümmerte Fortpflanzungsorgane. Rüdiger Wintersberger erläuterte dies in seinem Einstiegsvortrag in etwa so: Es ist Aufgabe des Züchters oder der Züchterin, die positiven Eigenschaften von Honigbienen zu definieren. So kommt er dann zu der Zuchtwertschätzung für eine Bienenkönigin. Dies bedeutet, die erblich bedingten Leistungsunterschiede für eine Königin möglichst gut und mit viel Erfahrung einzuschätzen. So eine Zuchtwertschätzung ist immer auch von der Interpretation des jeweiligen Züchters abhängig, obwohl es allgemeine Kriterien gibt, die alle Züchter beachten.

Bienen-Züchtertag Eine Königinnen-Zuchtlatte hilft dem Züchter, unterschiedliche Eigenschaften bei den frisch geschlüpften Bienen zu erkennen. Foto: Salman Said

Diese Auslesekriterien sind unter anderem der Honigertrag des Volkes, Sanftmut, Wabensitz oder Schwarmneigung. Der Zuchtobmann für Bayern betonte dabei, dass man in dem Bereich der Bienenzucht aber noch lange nicht so weit ist wie im Bereich der Großtiere Rind oder Schwein. Warum? Eine Königin wird immer von mehreren Drohnen (männliche Biene), das bedeutet Vätern, begattet. Bei einem Säugetier gibt es dagegen stets nur einen Vater und man weiß immer auch genau, wer das ist. Bei Bienen weiß man nie, welcher Vater sich also im entsprechenden Fall erblich durchgesetzt hat, selbst wenn man die Väter vorher genau ausgewählt hätte. Das heißt, die späteren Töchter der Königin sind zwar Schwestern, haben aber innerhalb eines Volkes immer unterschiedliche Väter. Und: Man weiß nicht, wer der Vater ist, obwohl vorher gezielt ausgewählt wurde. So ist die Honigbiene das einzige Tier, bei dem in der Zucht mehr Wert auf die Linie der Mutter gelegt wird, die Königinnenlinie. In allen anderen Zuchtgebieten ist stets die Vaterlinie wichtiger, etwa bei Pferden also die Hengstlinie.

Bienenzüchter sind international und digital vernetzt

Genau deshalb ist laut Wintersberger gerade in der Imkerei der Austausch so wichtig. Dazu arbeiten Bienenzüchter längst digital miteinander – in einem europaweit vernetzten Online-Portal namens Beebreed. Was auch wichtig ist: keine Angst vor Misserfolgen. Stellt ein Züchter fest, dass eine Königin nicht die optimalen Eigenschaften zur Weiterführung der Linie aufweist, wird sie nicht etwa getötet. Es wird einfach nicht mehr weiter mit ihr gezüchtet und sie darf ihre Arbeit im Volk zu Ende bringen – inwieweit ihr Volk das zulässt. Denn: Reicht die Leistung und die Eigenschaften einer Stockmutter in den Augen des Volkes nicht mehr aus, entscheidet das Bienenvolk ganz pragmatisch, dass es jetzt Ersatz braucht. Die Bienen wissen ganz genau, dass das gesamte Volk sonst womöglich nicht über den Winter kommt. Basisdemokratie mit Königin also.

