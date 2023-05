76-jähriger Golf-Fahrer übersieht in Biburg einen Fiat-Fahrer

An der Einmündung Rommelsrieder Straße/Ulmer Straße übersieht ein 76-Jähriger ein Stoppschild und es kommt zum Zusammenstoß.

Nicht aufgepasst hat ein 76-jähriger Autofahrer am Dienstag in Biburg. Der Senior kam um 18.40 Uhr mit seinem VW Golf von Rommelsried und wollte in Richtung Augsburg abbiegen.

An der Einmündung Rommelsrieder Straße/Ulmer Straße übersah er den Fiat eines 41-Jährigen, der aus Richtung Horgau kam. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 4500 Euro. Beide Fahrer blieben unverletzt. (thia)