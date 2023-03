Alkoholisierter Autofahrer hat in Biburg Glück

Bei einem 55-jährigen Autofahrer ergibt der Alkoholtest einen Wert von 0,5 Promille. Auf der Fahrt zur Dienststelle baut sich der Pegel allerdings ausreichend ab.

Glück gehabt hat ein Autofahrer, der am Montag in Biburg gegen Mitternacht von der Polizei kontrolliert wurde. Da die Beamten Alkoholgeruch feststellten, wurde ein Test durchgeführt, der zunächst einen Wert von 0,5 Promille ergab und somit ein Fahrverbot von einem Monat und 500 Euro Geldbuße bedeutet hätte.

Der 55-Jährige räumte laut Polizei das obligatorische „nur ein Bier“ ein und wurde daraufhin zu einem gerichtsverwertbaren Alkotest auf die Dienststelle nach Zusmarshausen gebracht. Dort hatte sich der Alkohol dann aber soweit abgebaut, dass der Wert nun knapp unter der kritischen Grenze lag. Haarscharf ist der Mann somit gerade noch an einem Fahrverbot vorbeigeschrammt. Weniger Glück hatte eine 54-jährige Autofahrerin, die ebenfalls am Montag gegen 21.30 Uhr ins Röhrchen pusten musste. Bei ihr wurde in Anhausen ein Alkotest durchgeführt, der einen Wert von etwa 1,2 Promille ergab. Die Frau bewegte sich somit bereits im Rahmen einer Straftat wegen Trunkenheit im Verkehr. Bei der 54-Jährigen wurde anschließend eine Blutentnahme durchgeführt. (thia)