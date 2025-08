Auf der Suche nach „Lost Places“?

Ein Anwohner beobachtete rund um ein verlassenes Haus in Biburg eine Gruppe junger Männer, die ihm offenbar verdächtig vorkam. Laut Polizei leuchteten die Männer mit Taschenlampen an einem Grundstück am Karl-Hübsch-Weg. Eine Streife der polizei rückte aus, um die Gruppe zu kontrollieren. Die Männer im Alter zwischen 20 und 23 Jahren hatten eine ungewöhnliche Begründung für ihr Verhalten.

Laut Polizei gaben sie an, auf der Suche nach sogenannten „Lost Places“ gewesen zu sein. Das sind verlassene Orte, oft verfallene oder ungenutzte Bauwerke, die einst genutzt wurden, nun aber dem Verfall überlassen sind und oft eine geheimnisvolle Atmosphäre ausstrahlen. Die Polizei nahm nur die Personalien der Männer auf. Von einer Anzeige ist im Bericht der Beamten nichts zu lesen. (kinp)