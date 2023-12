Autofahrer fährt in Biburg frontal in geparkten Laster

Am Donnerstagmorgen ereignet sich in Biburg ein schwerer Unfall. Ein Mann kam ins Krankenhaus und es bildete sich ein langer Stau.

Am Donnerstag kam es gegen 8.20 Uhr zu einem seltsamen Verkehrsunfall in der Augsburger Straße in Biburg. Ein 52-Jähriger Mann befuhr laut Polizei die Straße in Richtung Vogelsang. Auf Höhe der Haunummer 5 kam er aus ungeklärter Ursache auf die linke Spur und prallte dort mit seinem Opel Zafira frontal gegen einen geparkten Getränke-aster. Der 52-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Er kam mit dem Rettungsdient in die Universitätsklink. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 15.000 Euro. (AZ)

