Betrunkener E-Scooter-Fahrer stürzt in Biburg und verletzt sich leicht

Ein E-Scooter-Fahrer stürzt in Biburg und verletzt sich am Kopf. Er hat mehr als 1,6 Promille Alkohol im Blut.

Am Donnerstagabend hat sich ein betrunkener E-Scooter-Fahrer am Kopf verletzt. Wie die Polizei mitteilt, stürzte der Mann in der Augsburger Straße gegen 18.50 Uhr, als er auf den Gehweg fuhr. Er verletzte sich leicht am Kopf und wurde ins Uniklinikum Augsburg gebracht.

Nach Angaben der Polizei hatte der Fahrer mehr als 1,6 Promille Alkohol im Blut. Für das Strafverfahren wurde eine Blutentnahme angeordnet. Gegen den Mann wird nun wegen Trunkenheit im Verkehr ermittelt. (jly)

