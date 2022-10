Biburg

06:15 Uhr

Der Abriss der Alten Post in Biburg startet in wenigen Tagen

Die Tage der Alten Post in Biburg sind gezählt: Spätestens in der ersten Novemberhälfte soll der Abriss beginnen. Im nächsten Jahr folgt dann der Wiederaufbau.

Plus Jahrelang gab es Uneinigkeit zwischen Gemeinde und Investor, wie die Alte Post genutzt werden soll. Nun ist klar: Der Plan mit 17 Wohnungen wird umgesetzt.

Jahrelang gab es Überlegungen zum Konzept für die neue Nutzung des ehemaligen Gasthofs Alte Post in Biburg. Zuletzt hatte sich der zuständige Bauausschuss der Gemeinde Diedorf vor allem gegen das Stellplatzkonzept gestellt. Doch nun steht fest: Ab dem kommenden Jahr werden in dem alten Gebäude 17 Wohnungen, teilweise mit Balkon oder Garten, eingebaut. Aktuell ist das dann das größte Bauvorhaben im Wohnungsbau in der Marktgemeinde. Damit es so kommen kann, hat das Landratsamt eingegriffen. Von der Alten Post wird dann allerdings nicht viel mehr als die gewohnte Optik bleiben.

