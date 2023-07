Frau verirrt sich im Wald bei Biburg

Stundenlang irrt eine Frau durch den Wald bei Biburg. Durch Hilfe der Polizei und einer Standort-Übermittlung bei WhatsApp gelingt es, sie zu finden.

Eine Frau mittleren Alter irrte am Donnerstagabend stundenlang durch den Wald bei Biburg. Das berichtet die Polizei. Demnach ging sie gegen 22.30 Uhr im Waldgebiet zwischen Biburg und Rommelsried spazieren. Dann verlief sie sich offenbar. Die Frau verständigte ihren Ehemann, der die Polizei um Unterstützung bat. Schließlich konnte die Vermisste nach Anleitung durch die Polizeibeamten ihren Standort per WhatsApp übermitteln und so gegen 00:30 Uhr unversehrt aufgefunden werden. (kinp)