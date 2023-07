Frauen-WM: Wie die Jenny Gaugigl mit ihren früheren Mitspielerinnen mitfiebert

Plus Mit dem 6:0-Sieg gegen Marokko zeigen die deutschen Frauen einen WM-Traumstart. So sieht die Biburgerin und U20-Weltmeisterin Jenny Gaugigl die Chancen der Deutschen.

Du hast schon beim FC Bayern München und der U19- sowie U20-Nationalmannschaft gespielt. Kennst du von damals noch die eine oder andere Spielerin aus dem Kader?



Jenny Gaugigl: Ja, ich habe mit einigen schon zusammengespielt. Lina Magull, Merle Frohms, Melanie Leupolz, Sara Däbritz, Felicitas Rauch. Mit ihnen konnte ich schon Meisterschaften feiern – oder auch 2014, als wir mit der U20 Weltmeister wurden, standen einige aus dem jetzigen Kader mit auf dem Platz.

Stehst du dann mit ihnen noch in Kontakt?



Jenny Gaugigl: Nein, gar nicht. Durch meine Verletzung war ich lange Zeit weg vom Fenster, da hat man sich aus den Augen verloren.