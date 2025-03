Für reichlich Wirbel sorgt das neue Stück des Theatervereins Biburg

Der Theaterverein Biburg hat auch in diesem Jahr wieder eine unterhaltsame Inszenierung vorbereitet. Premiere ist am 5. April. Gespielt wird die Gaunerkomödie „Ein genial verrückter Coup“ von Martina Röhrich. Dabei geht es um eine turbulente Geschichte voller Verwechslungen, skurriler Charaktere und unerwarteter Wendungen.

Der genial verrückte Coup wurde von Rudolph und dem geschiedenen Ehepaar Carmen und Klaus ausgeheckt. Sie wollen ein Juweliergeschäft ausrauben. Sie tun so, als seien sie verrückt, und lassen sich in eine psychiatrische Klinik einweisen. Rudolph gibt sich als exzentrischer Modezar Mooshammer aus, Carmen fühlt sich von Außerirdischen verfolgt und Klaus wähnt sich als Don Quichotte auf der Suche nach seiner Dulcinea. Ihr Vorhaben scheint fast perfekt – besonders, da die geplante 847-Jahr-Feier eine ideale Ablenkung für die Sprengung des benachbarten Juweliergeschäfts bietet. Doch die Gauner ahnen nicht, dass ihnen der eifrige Polizist Alexander Bachmann bereits auf den Fersen ist – getarnt als Nonne. Hinzu kommen der flirtende Hausmeister Ernst, die resolute Krankenschwester Ines, die chaotische Putzfrau Svetlana und eine junge Ärztin namens Daisy, die für reichlich Trubel sorgen. Als dann auch noch ein Wasserrohrbruch in der Nacht alles ins Chaos stürzt, nimmt die Komödie ihren rasanten Lauf.

Zu sehen ist das quirlige Komödiantenstück an den beiden Samstagen, 5. und 12. April, ab 20 Uhr; am Sonntag, 6. April, um 15 Uhr; und am Freitag, 11. April, ebenfalls ab 20 Uhr. Einlass ist eine Stunde vor Spielbeginn. Für Getränke und Snacks ist in der jeweiligen Spielpause gesorgt. Veranstaltungsort ist das Bürgerhaus Biburg (ehemals Gasthaus zum Hirsch/Rommelsrieder Straße 7). Karten kosten 10 Euro und gibt es ab sofort an der Tankstelle in Biburg. (AZ)

