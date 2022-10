Gemeinde will gegen den Plan für die "Alte Post" in Biburg klagen

Stoppt der Wohnungsbau für die "Alte Post" in Biburg noch vor dem Start? Damit rechnet zumindest der Diedorfer Bürgermeister.

Gerade erst sah es so aus, als könnte das Bauvorhaben auf dem Gelände der Alten Post in Biburg nun im nächsten Jahr starten. Doch nun gibt es eine neue Entwicklung. Wie berichtet, hatte das Landratsamt das Einvernehmen der Gemeinde für das Bauvorhaben ersetzt. An zentraler Stelle in Biburg könnten demnach statt des ehemaligen Gastwirtschaftsgebäudes 17 Wohnungen entstehen. Allerdings war der Gemeinderat stets gegen die Planungen, weil das Stellplatzkonzept der Gemeinde nach seiner Ansicht nicht eingehalten werden konnte.

Daran hat sich auch nach der Entscheidung der Genehmigungsbehörde, des Landratsamts, nichts geändert, berichtet jetzt Bürgermeister Peter Högg aus der jüngsten Sitzung des Bauausschusses. "Wenn das so gemacht wird, bekommen wir an dieser Stelle in Biburg ein Riesenproblem", so der Bürgermeister. Die Gemeinde hatte mehr als 30 Stellplätze gefordert, im Bauantrag wurden aber nicht so viele nachgewiesen. Dem Landratsamt genügte die Planung jedoch.

In Diedorf gibt es Ärger über das Landratsamt

Und das verärgert den Bürgermeister. "Das Landratsamt kann nicht fordern, dass die Gemeinden ihre Stellplatzsatzungen anpassen – und dann die Vorgaben dieser Satzungen im Einzelfall verwerfen", sagte er. Er rechnet nun damit, dass aufgrund der Klage die Neubebauung des Grundstücks nicht so schnell kommen wird. Der Investor hatte mit dem Start im kommenden Frühjahr geplant.

