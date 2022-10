In Biburg werden nachts an vier Autos die Scheiben eingeschlagen

Ein Unbekannter hat in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch mehrere Autos in Biburg aufgebrochen. Der Täter war wahrscheinlich mit einem Fahrrad unterwegs.

Eine Serie von Autoaufbrüchen in Biburg beschäftigt die Polizeiinspektion in Zusmarshausen. Ein unbekannter Täter hat in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch zwischen 20 und 6 Uhr im Bereich Willsihauser Straße, St.-Moritz-Straße, Diedorfer Straße, Hoher Weg und Schmiedäcker an insgesamt vier Fahrzeugen die Scheiben eingeschlagen. Ein unversperrtes Fahrzeug wurde ebenfalls angegangen.

Der Täter verursacht in Biburg einen Schaden von 2000 Euro

Gesichert ist laut Polizei zudem, dass sich der Täter zweimal, nämlich um 1.45 und um 3.20 Uhr in der Willishauser Straße aufgehalten hat. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 2000 Euro. Besonders erfolgreich war der Dieb nicht, da sich der Wert der Beute nach derzeitigem Kenntnisstand lediglich im oberen zweistelligen Bereich befindet. Die Polizei sucht Zeugen, die unter der Telefonnummer 08291/1890-0 Hinweise auf den Täter, der zumindest zeitweise mit einem Fahrrad unterwegs gewesen sein dürfte, geben können. Der Täter hat sich vermutlich mehrere Stunden in Biburg aufgehalten. (thia)