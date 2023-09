Kind wird in Biburg durch Anhänger verletzt, der Fahrer flüchtet

In Biburg verletzt der Fahrer eines Anhängergespanns ein Kind am Schienbein und flüchtet anschließend.

Der Fahrer eines Anhängergespanns hat am Mittwochabend in Biburg ein Kind verletzt. Wie die Polizei mitteilt, rangierte der Fahrer gegen 19.45 Uhr rückwärts in die Aystetter Straße, eine weitere Person half beim Einweisen. Ein Kind wartete mit seinem Fahrrad, um das Fahrzeug mit dem Anhänger vorbeizulassen. Dabei erfasste der Anhänger das Kind am linken Schienbein, es erlitt eine Schürfverletzung.

Der Fahrer des Anhängergespanns stieg aus, flüchtete jedoch anschließend, ohne dem dazugekommenen Vater des Kindes seinen Namen zu nennen. Eine ärztliche Versorgung des Kindes war nach Angaben der Polizei nicht nötig. (jly)

