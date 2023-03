Polizei stoppt betrunkenen Raser in Biburg

Deutlich zu schnell fährt ein 22-Jähriger in seinem VW am Montagabend durch Biburg. Dies ist jedoch nicht sein einziges Vergehen.

Deutlich zu schnell und betrunken ist ein 22-Jähriger am Montag in seinem VW durch Biburg gefahren. Die Polizei stoppte den Raser um 22.52 Uhr in der Augsburger Straße.

Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab laut Polizei einen Wert von knapp mehr als 1,4 Promille. Die Fahrzeugschlüssel des 22-Jährigen wurden daraufhin sichergestellt und der junge Mann musste mit der Polizei in die Uniklinik Augsburg, wo ihm für das anstehende Strafverfahrens wegen einer Trunkenheitsfahrt Blut abgenommen wurde. (thia)