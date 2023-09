Autofahrer drängelt und verursacht in Rommelsried fast einen Unfall

Ein Autofahrer fährt bei Biburg mehrfach sehr dicht auf und bremst in Rommelsried einen anderen Autofahrer aus. Nun sucht die Polizei nach ihm.

Der Fahrer eines Citroën hat am Mittwochabend in Rommelsried beinahe einen Unfall verursacht. Wie die Polizei mitteilt, fuhr er einem vor ihm fahrenden Skoda gegen 21 Uhr zunächst mehrfach sehr dicht auf. In Biburg überholte der Citroën-Fahrer und bremste in Rommelsried dann plötzlich so stark ab, dass er zum Stehen kam. Der Skoda-Fahrer musste ebenfalls stark abbremsen, um einen Zusammenstoß zu vermeiden.

Die Polizei hat nun ein Ermittlungsverfahren wegen mehrerer strafrechtlicher Delikte eingeleitet. Der Citroën hatte ein Augsburger Kennzeichen. Zeugen werden gebeten, sich unter 08291/1890-0 zu melden. (jly)

Lesen Sie dazu auch