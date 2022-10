Biburg

Theaterpublikum in Biburg sucht einen Mörder

Plus Der Theaterverein Biburg wagt Neues: Beim Krimidinner ging es nicht nur spannend zu, sondern mit einem Dreigang-Menü auch kulinarisch. Das kam gut an.

Von Jutta Kaiser-Wiatrek

Krimizeit in Biburg. Eine Gesellschafterversammlung wird zur Mördersuche und der Diedorfer Ortsteil einen Abend lang zum Schauplatz eines grausigen Mordes. Der Theaterverein Biburg hatte wieder eingeladen und mit dem Krimidinner "Der Kornkiller" seinen Gästen einen "Mordsspaß" geboten. Nach langer Corona-Pause sollte, so die Idee des neuen Vorstands, etwas Neues, etwas Spannendes, etwas zum Mitmachen und etwas zum Genießen geboten werden, und so entschloss man sich mit Biburgs erstem Krimidinner bei den Zuschauern zu punkten. Geladen war somit zu einem außergewöhnlichen Abend, bei dem kurzerhand eine gelungene Kombination aus kulturellen Genüssen und kulinarischen Leckerbissen geboten wurde. Auf dem Programm standen an diesem Premierenabend mit dem Krimi "Der Kornkiller" beste Unterhaltung mit einer guten Portion Nervenkitzel, umrahmt von einem herbstlichen Dreigangmenü.

