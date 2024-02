Unbekannte klauen in Biburg Kennzeichen von Anhänger

In Biburg klauen Unbekannte das Kennzeichen eines Anhängers, der vor einer Werkstatt steht.

Unbekannte haben in Biburg in der Nacht von Sonntag auf Montag das Kennzeichen von einem Anhänger geklaut. Laut Polizeibericht war der Anhänger ordnungsgemäß vor einer Werkstatt in der Augsburger Straße abgestellt worden. Dort kam es dann zu dem Diebstahl. Bei dem entwendeten Nummernschild handelt es sich um ein Kennzeichen aus Aichach. (jlü)