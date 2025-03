Unbekannte Täter brechen in Tankstelle ein

Unbekannte Täter sind am Freitag in eine Tankstelle in Biburg eingebrochen. Die Täter verschafften sich laut Polizei gegen 0.30 Uhr Zutritt zur Tankstelle und hielten sich bis gegen 2.30 Uhr dort auf. Sie erbeuteten Messer und Zigaretten im niedrigen fünfstelligen Euro Betrag. Die Polizei sucht Zeugen, denen in diesem Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind. (kar)

Tankstelle Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Polizei Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Biburg Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis