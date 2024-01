Unbekannter fährt Gartenzaun in Biburg an

Die Polizei ermittelt nach einer Unfallflucht in Biburg. Dort wurde ein Gartenzaun abgefahren, berichten die Beamten.

Die Polizei ermittelt wegen einer Unfallflucht im Diedorfer Ortsteil Biburg. Wie die Beamten berichten, wurde dort am Montag zwischen 9 Uhr und 10 Uhr ein Gartenzaun von einem bislang unbekannten Fahrzeug angefahren. Der Zaun steht an einem Grundstück in der St-Moritz-Straße. Den Sachschaden schätzen die Beamten auf rund 200 Euro. (kinp)