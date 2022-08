Unbekannter fährt in Biburg gegen einen Gartenzaun

Ein Gartenzaun ist in Biburg von einem Autofahrer beschädigt worden. Der Verursacher hat sich bislang noch nicht gemeldet.

Eine Unfallflucht hat es am Dienstag in Biburg gegeben. Dabei wurde der Gartenzaun an einem Anwesen im Grünwiesweg beschädigt.

Passiert ist der Unfall im Zeitraum zwischen Montag, 9 Uhr, und Dienstag, 17 Uhr. Der Schaden in Höhe von rund 300 Euro ist laut Polizei durch ein unbekanntes Fahrzeug verursacht worden. (thia)