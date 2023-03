Unfall in Biburg: Beim Rangieren hat es gekracht

Die Fahrerin eines Transporters hat einen Schaden von 4000 Euro bei einem Unfall in Biburg verursacht.

Ein Sachschaden von etwa 4000 Euro ist am Dienstag gegen 9 Uhr bei einem Unfall in Biburg entstanden. Die Polizei berichtet, dass hier eine 25-Jährige beim Rangieren mit ihrem Transporter in der Buchenbergstraße gegen einen geparkten Passat gefahren ist. (AZ)