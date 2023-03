Zu spät gebremst: 2300 Euro Schaden bei Unfall in Biburg

Ein 33-jähriger Autofahrer merkt zu spät, dass die Frau im Wagen vor ihm abbremst. Das hat Folgen.

Zu einem Auffahrunfall ist es am Dienstagnachmittag in Biburg gekommen. Laut Polizei fuhr eine 67-jährige Frau mit ihrem Wagen gegen 16.40 Uhr die Augsburger Straße entlang, als sie verkehrsbedingt bremsen musste. Das bemerkte der hinter ihr fahrende 33-Jährige aber offenbar zu spät. Obwohl er noch versucht hatte, nach links auszuweichen, prallte er schließlich mit seinem Auto in das Heck des vorderen Wagens. Der Sachschaden wird auf etwa 2300 Euro geschätzt. (AZ)