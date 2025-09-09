Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Augsburger Allgemeine
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Augsburg Land
Icon Pfeil nach unten

Bierkonsum sinkt: Brauereien setzen auf alkoholfreie Alternativen und Innovationen

Landkreis Augsburg

Der Bierkonsum geht zurück: Brauereien tüfteln an neuen Getränken

Der Absatz von „normalem“ Bier ist rückläufig, doch alkoholfreie Biersorten werden immer beliebter. So reagieren die Brauereien Ustersbach, Schwarzbräu und Staudenbräu auf den Trend.
Von Regine Kahl
    • |
    • |
    • |
    Der Trend verfestigt sich, dass weniger „normales“ Bier getrunken wird. Die Brauerei Ustersbach mit Chefin Stephanie Schmid hat daher im Sommer ein neues alkoholfreies Helles auf den Markt gebracht.
    Der Trend verfestigt sich, dass weniger „normales“ Bier getrunken wird. Die Brauerei Ustersbach mit Chefin Stephanie Schmid hat daher im Sommer ein neues alkoholfreies Helles auf den Markt gebracht. Foto: Michael Hochgemuth

    Auch wenn zuletzt auf dem Plärrer und bald auf dem Oktoberfest das Bier in Strömen fließen wird, gibt es in Deutschland und auch in Bayern einen Trend: Es wird weniger Bier getrunken und immer öfter ziehen Kunden die alkoholfreien Sorten vor. Die Brauereien müssen also kreativ sein. Die Ustersbacher Brauerei beispielsweise hat reagiert, länger daran getüftelt und in diesem Sommer zusätzlich zum alkoholfreien Weizen ein alkoholfreies Helles auf den Markt gebracht. Die Brauerei Schwarzbräu aus Zusmarshausen kündigt ein neues Produkt an.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden