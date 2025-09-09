Der Bierkonsum geht zurück: Brauereien tüfteln an neuen Getränken

Auch wenn zuletzt auf dem Plärrer und bald auf dem Oktoberfest das Bier in Strömen fließen wird, gibt es in Deutschland und auch in Bayern einen Trend: Es wird weniger Bier getrunken und immer öfter ziehen Kunden die alkoholfreien Sorten vor. Die Brauereien müssen also kreativ sein. Die Ustersbacher Brauerei beispielsweise hat reagiert, länger daran getüftelt und in diesem Sommer zusätzlich zum alkoholfreien Weizen ein alkoholfreies Helles auf den Markt gebracht. Die Brauerei Schwarzbräu aus Zusmarshausen kündigt ein neues Produkt an.

