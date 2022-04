Schon wieder brennen Hochsitze im Augsburger Land

Im Waldgebiet Steinberg zwischen Bieselbach und Lindach zünden Unbekannte zwei Jagdeinrichtungen an. Beide Hochsitze standen in einer Schneise für die Hochspannungsleitung.

Die Serie der angezündeten Jagdeinrichtungen reißt nicht ab. Erneut wurden zwei Hochsitze in Brand gesetzt. Dieses Mal schlugen die Täter im Waldgebiet Steinberg zwischen Bieselbach und Lindach zu.

Beide Hochsitze standen in der durch den Wald führenden Schneise für die Hochspannungsleitung von Dinkelscherben nach Horgau. Wie erst jetzt bekannt wurde, wurde bereits im Februar ein weiterer Hochsitz auf der Flur von Lindach angezündet. Dieser brannte teilweise ab. Dass es in diesem Fall zu keinem Waldbrand kam, ist laut Polizei nur glücklichen Umständen geschuldet, da der Hochsitz direkt an einer Fichte am Waldrand angebracht war.

Jagdpächter sollen ihre Wildkameras auswerten

Vor Kurzem wurde dann nur etwa 200 Meter weiter nördlich ein weiterer Hochsitz angezündet. Dieser stand frei in der Schneise und brannte vollständig nieder. Weitere Ermittlungen werden auch in diesen Fällen durch die Kriminalpolizei Augsburg übernommen. Die Polizei bittet nun die Jagdpächter, ihre Wildkameras zu sichten, ob dort verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgenommen wurden. Dies könnte auch relevant sein, wenn die Kameras nicht in der unmittelbaren Nähe der bisherigen Brandstellen aufgestellt sind. (thia)

