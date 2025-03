Mann will zum zweiten Mal den gleichen Supermarkt bestehlen

Nur einen geringen Betrag bezahlte ein Mann, der am Montag in Gablingen einkaufen war. Der 44-Jährige wollte um 17.25 Uhr den Verbrauchermarkt an der Hauptstraße verlassen.

Wie die Polizei weiter mitteilte, hielten Mitarbeitende den Mann auf, weil sie den Verdacht hatten, dass er weitaus mehr Waren als die bezahlten in seiner Tasche hatte. Der Verdacht bestätigte sich.

In der Tasche kamen Waren im Wert von 125 Euro zum Vorschein. Außerdem konnte die Polizei dem Mann einen Ladendiebstahl von vor einer Woche nachweisen. Da war der Mann nach der gleichen Methode vorgegangen. Nun erhielt er eine Anzeige. (corh)