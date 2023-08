Hunde liefern tierisch gute Vorstellung in Blankenburg

Plus Fährtensuche, Unterordnung und Schutzdienst werden im Hundesportverein Nordendorf ausgebildet. Bei einem Übungswochenende zeigten die Hunde Höchstleistungen.

Große Fertigkeiten stellten die Teilnehmenden der Hundeübung in Blankenburg bei Nordendorf unter Beweis. 18 Hunde verschiedener Rassen zeigten ihr Können zusammen mit ihren Hundeführern und -führerinnen.

Angeleitet wurden sie dabei von Mirko Kranjovic, dem Vorsitzenden des BG Meitingen. Das Übungswochenende war eine größere Aktion. „Die Hundeführer kamen sogar bis aus Marktoberdorf oder Nürnberg“, erzählt Helmut Gruschka vom HSV. Dabei verlangten Temperaturen von um die 30 Grad den Hunden und Menschen Höchstleistungen ab. Bei einer gemeinsamen Brotzeit am Samstagabend konnten Zuschauer und Teilnehmende sich austauschen.