Unvergessliche Begegnungen in Kalifornien

Auf Einladung der Organisation Excelsior German Center sind Blasharmoniker aus Gersthofen für zwei Wochen nach San Francisco gereist, um dort Sehenswürdigkeiten zu bestaunen und musikalische Begegnungen zu feiern. Die Reisenden aus Schwaben wurden in Gastfamilien untergebracht. Nach ersten eigenen Erkundungen traf sich die Gruppe für ein Foto an der Golden Gate Bridge. Ein Höhepunkt war der Besuch des Calaveras Big Trees State Park mit seinen beeindruckenden Mammutbäumen.

Auch der deutsche Generalkonsul hört zu

Musikalisch startete die Reise mit einem Auftritt im The Altenheim in Oakland, dem Sitz des Excelsior German Center. In der St. Matthew's Lutheran Church wirkten die Blasharmoniker beim Gottesdienst mit und gaben ein gemeinsames Konzert mit dem Deutschen Musikverein San Francisco. Weitere Auftritte folgten auf dem Union Square – besucht auch vom deutschen Generalkonsul Theo Kidess – sowie in Sacramento beim Deutschen Turnverein. Unvergesslich bleiben wird den Musikern auch auch das erneut gemeinsam mit dem Deutschen Musikverein zelebrierte Konzert im Golden Gate Park. Den Abschluss bildete ein Besuch an der German International School of Silicon Valley. In einem Workshop stellten die Musiker ihre Instrumente vor und beantworteten zahlreiche Fragen der Kinder. Maßgeblich zum großartigen Erlebnis beigetragen haben Petra Specht vom Excelsior German Center sowie Walt Keller vom Deutschen Musikverein San Francisco. (AZ)

