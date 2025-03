„Blechschaden“ reißt mit Evergreens „von Barock bis Rock“ das Publikum in Gersthofen von den Sitzen

Wenn am Ende eines Konzerts von Musikern der Münchner Philharmoniker das Publikum von den Sitzen aufsteht und Sirtaki tanzt, dann hatte wohl Bob Ross seine Finger und seinen Taktstock im Spiel. Denn der Dirigent des Brass-Ensembles „Blechschaden“ gastierte nach längerer Pause mal wieder in der Stadthalle Gersthofen und zeigte wie seit vielen Jahrzehnten, dass er die „ernste Musik“ so gar nicht ernst nimmt.

