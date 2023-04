Bezirk macht zweite Gruppe für Kinder mit heilpädagogischem Bedarf möglich

Immer mehr Kinder haben Bedarf an einer heilpädagogischen Begleitung. Nun macht der Bezirk die Öffnung einer zweiten Gruppe für Kita-Kinder in Bliensbach möglich.

Immer mehr Kinder ab drei Jahren benötigen besondere Förderung. Auch die Zahl der Kinder mit Autismus-Spektrumsstörungen nimmt zu. Der Bezirk Schwaben hat daher auf der jüngsten Sitzung des Gesundheits- und Sozialausschusses die Finanzierung der Plätze für Vorschulkinder in der Heilpädagogischen Tagesstätte (HPT) Bliensbach (Landkreis Dillingen) auf 18 erhöht. „Damit können wir eine zweite Gruppe eröffnen und mehr Kinder von der Warteliste zeitnah aufnehmen“, freut sich Dr. Vincent Richardt, Geschäftsführer des Trägers St. Gregor-Jugendhilfe.

Nun informierte sich Bezirkstagspräsident Martin Sailer gemeinsam mit weiteren Bezirksräten und Bezirksrätinnen vor Ort über die Arbeit mit den Kindern. In der HPT werden sie in kleinen Gruppen intensiv gefördert, um Entwicklungsrückstände und Leistungsschwächen in Teilbereichen auszugleichen. Die Eltern werden dabei eng einbezogen, damit das Lebensumfeld die Förderung optimal unterstützen kann. Nicht nur die Zahl der benötigten Hilfen, sondern auch die Intensität steigt: „Wir entwickeln uns immer mehr weiter in Richtung Kinder- und Jugendpsychiatrie“, so Richardt.

Entwicklung geht in Richtung Kinder- und Jugendpsychiatrie

Regionalleiter Hubert Müller ist dankbar für die gute Kooperation mit dem Bezirk, die möglich mache, wo nötig schnell auch mit individuellen Hilfen zu beginnen. „Je eher wir damit anfangen können, desto größer sind die Chancen, dass die Kinder in ihrer Entwicklung aufholen und später ihre Fähigkeiten für einen guten Platz in der Gesellschaft nutzen können“. Auch der Bezirk ist froh über die Zusammenarbeit, Martin Sailer sagte: "Seit vielen Jahren ist St. Gregor ein verlässlicher und innovativer Partner in der Jugendhilfe. Auch dank eines kompetenten und motivierten Teams." Bezirksrat Johann Popp zeigte sich „sehr beeindruckt über das vielfältige Angebot und die Weiterentwicklung der Einrichtung in meiner Heimatregion". (AZ)

