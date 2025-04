Blitzermarathon 2025 im Landkreis Augsburg: Hier müssen Autofahrer aufpassen 

Autofahrer aufgepasst: Am Mittwoch, 9. April, findet wieder der bundesweite Blitzermarathon statt. Bedeutet: 24 Stunden lang wird an etlichen Stellen kontrolliert. Wer zu schnell fährt, wird an diesem Tag also mit hoher Wahrscheinlichkeit geblitzt. Damit es erst gar nicht so weit kommt, verrät Ihnen unsere Redaktion die Messstellen der Polizei.

Blitzermarathon soll sensibilisieren: Mehr schwere Unfälle im Landkreis Augsburg

Dabei hat die Aktion einen berechtigten Anlass. Denn zu schnelles Fahren ist noch immer die Hauptursache für schwere Verkehrsunfälle. Rund ein Viertel der Verkehrstoten auf Bayerns Straßen geht darauf zurück. Aus der kürzlich veröffentlichten Verkehrsstatistik geht hervor, dass im vergangenen Jahr insgesamt acht Menschen bei Unfällen im Landkreis Augsburg ums Leben kamen. Insgesamt nimmt die Anzahl von Verkehrsunfällen im Landkreis zu.

Die Statistik zeigt auf, welche Ursachen diese Unfälle meistens haben. Mit 39 Prozent ist das zu schnelle Fahren der Verkehrsstatistik zufolge der häufigste Grund für einen tödlichen Ausgang. 21 Prozent der schweren Unfälle ereigneten sich beim Abbiegen oder Wenden. 76 Mal kam es im vergangenen Jahr zu Unfällen, bei denen einer der Beteiligten Alkohol getrunken hatte. Das sind in etwa so viele, wie im Jahr zuvor.

Was ist der Blitzermarathon eigentlich?

Am Mittwoch achtet die Polizei nun im ganzen Land auf Geschwindigkeitsverstöße. Der Blitzermarathon dient einem Zweck: „Mithilfe der verstärkten Radarkontrollen will die Polizei die Autofahrer und Autofahrerinnen daran erinnern, sich an die geltenden Tempolimits zu halten“, erklärt der ADAC , der die Aktion gutheißt. Der Rahmen des Blitzermarathons ist die Aktionswoche „Speedweek“ für mehr Verkehrssicherheit. Die Aktion wird vom europäischen Verkehrspolizei-Netzwerk ROADPOL koordiniert und in den letzten Jahren haben sich demnach an den Aktionen auch einige andere europäische Länder beteiligt.

Blitzmarathon 2025: Alle Messstellen im Landkreis Augsburg

Hier finden Sie eine Karte mit allen Messstellen im Großraum Augsburg:

Eine Übersicht über alle Standorte der Blitzer in der Region Schwaben/Oberbayern finden Sie in diesen Übersichten der einzelnen Landkreise oder zusammengefasst in unserer Karte für ganz Schwaben: