The Mojo Six bringen Blues und Boogie auf die Bühne

The Mojo Six feiern seit 15 Jahren das Erbe der ganz Großen der Geschichte des Blues. Das Sextett feiert Songs von T-Bone Walker, Joe Turner, Muddy Waters oder B.B.King: Und immer ist es eine musikalische Reise durch sämtliche Genres des Blues, bei der die Spontanität jedes Musikers im Mittelpunkt steht.

Am Donnerstag, 2. Oktober, spielen The Mojo Six ab 20 Uhr im Bürgersaal Stadtbergen. Auf der Bühne stehen Stephan Holstein (Alt- und Tenorsaxophon, Klarinette), Daniel Mark Eberhard (Piano, Hammondorgel), Bebof Böhm (Gitarre), Walter Bittner (Schlagzeug), Martin Schmid (Kontrabass, E-Bass, Gesang), und Adi Weidenbacher (Bluesharp, Gesang). Der Veranstalter verspricht Boogie und Blues vom Feinsten.

Weitere Informationen und Tickets für das Konzert gibt es im Rathaus Stadtbergen (Telefon 0821/ 2438100) und an den bekannten Vorverkaufsstellen, beim AZ-Kartenservice sowie auf www.buergersaal-stadtbergen.de. (AZ)