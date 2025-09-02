Icon Menü
BMW schleudert bei Biberbach gegen Leitplanke

Biberbach

BMW schleudert bei Biberbach gegen Leitplanke

Ein 19-Jähriger verliert in der Nacht auf Dienstag die Kontrolle über sein Auto. Er bleibt zum Glück unverletzt, berichtet die Polizei.
    Ein 19-Jähriger hat in der Nacht auf Dienstag die Kontrolle über sein Auto verloren.
    Foto: Karl-Josef Hildenbrand, dpa (Symbolbild)

    Ein 19-Jähriger hat in der Nacht auf Dienstag die Kontrolle über sein Auto verloren. Wie die Polizei berichtet, war der junge Mann gegen 1 Uhr auf der Staatsstraße von Wertingen in Richtung B2 unterwegs. Auf Höhe von Biberbach verlor er über seinen BMW die Kontrolle. Nachdem das Auto mehrmals gegen die Leitplanke geschleudert war, rutschte es rückwärts in einen Graben. Der 19-Jährige blieb unverletzt. Der Gesamtschaden wird auf ca. 20.000 Euro geschätzt. (kinp)

